Благотворительный фонд "РОВНО добро" строит спортивные и игровые площадки в жилом комплексе "Империал" за 30 миллионов рублей

В городе Краснодаре продолжается активный процесс благоустройства жилого комплекса "Империал". Благотворительный фонд "РОВНО добро", основанный Николаем Андреевичем Амосовым, инвестирует более 30 миллионов рублей в строительство новых спортивных и игровых площадок на своей территории.