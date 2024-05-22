Благотворительный фонд "РОВНО добро" строит спортивные и игровые площадки в жилом комплексе "Империал" за 30 миллионов рублей

В городе Краснодаре продолжается активный процесс благоустройства жилого комплекса "Империал". Благотворительный фонд "РОВНО добро", основанный Николаем Андреевичем Амосовым, инвестирует более 30 миллионов рублей в строительство новых спортивных и игровых площадок на своей территории.
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