Тучи мошек в Кызыле ухудшили видимость на дороге

В Кызыле огромное скопление мошек ухудшило видимость на дороге, чем вызвало замешательство автомобилистов, принявших их за дым от пожара.
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