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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гюнтер Штайнер: «Макларену» нужно делать свои моторы – у «Ред Булл» здорово получается. Но решение надо принимать сейчас»

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер ответил, стоит ли «Макларену» перейти с силовых установок «Мерседеса» на собственные.

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