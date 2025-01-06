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«Мутко против»: гребец Ляпунов был пьян в момент своего избиения

Бывший министр спорта, туризма и молодёжной политики РФ сообщил в своих соцсетях, что жертва нападения гребец-байдарочник Кирилл Ляпунов в ночь инцидента находился в нетрезвом состоянии пьян и ничего не помнит.

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