Халк дал совет Дзюбе по поводу карьеры

Бывший нападающий «Зенита» Халк считает, что Артем Дзюба должен играть еще несколько лет.Бывший нападающий «Зенита» Халк считает, что Артем Дзюба должен играть еще несколько лет.
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