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В Минобороны озвучили возможные сценарии нападения на Россию

В Минобороны озвучили возможные сценарии нападения на Россию

В Министерстве обороны России рассказали о возможных на страну со стороны иностранных государств. Как предсказывают эксперты, перед началом активной фазы противник может начать вести информационную войну, а затем основную роль будет играть авиация.

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