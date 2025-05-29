В Приморском округе пройдут антитеррористические учения

Они состоятся сегодня, 29 мая, под руководством оперативного штаба.В связи с этим на улицах населённых пунктов возможно увеличение числа нарядов полиции, передвижение специальной техники и массовое скопление сотрудников правоохранительных и силовых структур.
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