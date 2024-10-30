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Приморские парламентарии просят Госдуму ускорить рассмотрение поправок к Лесному кодексу РФ

Приморские парламентарии просят Госдуму ускорить рассмотрение поправок к Лесному кодексу РФ

Приморские депутаты на очередном заседании Законодательного собрания Приморского края приняли решение направить в Госдуму обращение с просьбой ускорить рассмотрение поправок к Лесному кодексу РФ, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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