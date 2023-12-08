В России 9 декабря отмечают День Героев Отечества, в мире чтут память жертв геноцида ClickioКакой праздник отмечают 9 декабря, можно узнать в календаре знаменательных дат России: День Героев Отечества, День охраны железнодорожного транспорта РФ.
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