Что можно и чего нельзя делать православным в день памяти Серафима Саровского, 15 января

Что можно и чего нельзя делать православным в день памяти Серафима Саровского, 15 январяВерующим рассказали, что можно и нельзя делать в день памяти святого Серафима Саровского, который отмечается 15 января.
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