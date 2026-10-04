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Царьград

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Медведев предсказал Армении судьбу Украины после смены курса

Медведев предсказал Армении судьбу Украины после смены курса

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Армения может повторить ситуацию Украины из-за смены политического курса.

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