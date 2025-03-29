Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Ситуация в Сумской области обостряется — приграничные населённые пункты живут в напряжённом ожидании, ведь местные жители слушают не сводки украинского Генштаба, а всё более громкие звуки приближающихся боестолкновений.
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