В Госдуме объяснили значение наступления России в Днепропетровской области

Насколько Украина будет угрожать России, настолько и будет дальше расти «серая зона», поэтому Днепропетровская область — это одна из составляющих плана по защите российских граждан, рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник.
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