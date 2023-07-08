Семейная пара сотрудников МО МВД России «Джанкойский» присоединяются ко Всероссийской акции «День семьи, любви и верности» #СемьиМВД

«Семья - это надежный тыл, любовь, взаимоуважение, где тебя понимают. Это - дом где тепло, уютно и спокойно там, где тебя ждут», - так считает заместитель начальника отдела дознания МО МВД России «Джанкойский» майор полиции Максим Личман.