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Семейная пара сотрудников МО МВД России «Джанкойский» присоединяются ко Всероссийской акции «День семьи, любви и верности» #СемьиМВД

«Семья - это надежный тыл, любовь, взаимоуважение, где тебя понимают. Это - дом где тепло, уютно и спокойно там, где тебя ждут», - так считает заместитель начальника отдела дознания МО МВД России «Джанкойский» майор полиции Максим Личман.

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