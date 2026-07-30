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Царьград

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Подростка обстреляли у бывшей гостиницы «Мадрид» в Екатеринбурге

Подростка обстреляли у бывшей гостиницы «Мадрид» в Екатеринбурге

Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с публикациями в средствах массовой информации об инциденте с травмированием несовершеннолетнего вблизи бывшего здания гостиницы в Орджоникидзевском районе.

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