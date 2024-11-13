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Петербургская компания подала на Алсу в суд

Петербургская компания подала на Алсу в суд

Известная певица Алсу столкнулась с новыми юридическими трудностями. Недавно ее брак с бизнесменом Яном Абрамовым треснул по швам – звезды со скандалом развелись, однако теперь певица снова оказалась вовлечена в судебные разбирательства.

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