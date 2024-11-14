Сенатор Пушков иронично прокомментировал совместное фото Байденов и Трампа

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал "идиллией на лужайке Белого дома" совместную фотографию президента США Джо Байдена и его супруги Джилл с Дональдом Трампом, на которой, согласно "американской политической традиции", все делают вид, что счастливы.