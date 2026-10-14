“Trump advisers had been wrangling to save Kimberly Guilfoyle’s job as U.S. ambassador to Greece before she was asked to resign Tuesday amid allegations of improper and possibly illegal conduct during her time in Athens,” the Daily Mail reports.
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