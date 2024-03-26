Глава UFC Уайт: у Хабиба был потенциал, просто он недолго дрался

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт не стал называть российского спортсмена, экс-чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом всех времен, однако отметил, что он - один из лучших.
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