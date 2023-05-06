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От иностранного агента до предателя: Запад ставит на русофобскую эмиграцию

От иностранного агента до предателя: Запад ставит на русофобскую эмиграцию

В Берлине на днях эмигранты, называющие себя лидерами "российских демократических сил", подписали декларацию, один из пяти пунктов которой гласит: "Режим Путина является нелегитимным и преступным.

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