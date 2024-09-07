Блинкен рассказал, что провел разговор с новым главой МИД Украины Сибигой

Госсекретарь ожидает личной встречи в предстоящие недели Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что провел разговор с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
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