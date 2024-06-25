Сексолог: «Не бойтесь задавать вопросы и идти с ними к специалисту»

Петрозаводчанка Дарья Стафеева рассказала о работе и жизни энерготерапевта и сексологаСексолог Дарья Стафеева Текст: Марина Бедорфас Дарья Стафеева обладает современными и довольно еще редкими для Карелии специальностями.
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