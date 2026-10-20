Sima Diab/Zuma/TASS Не менее 13 человек погибли и еще 34 получили травмы в результате столкновения пассажирского автобуса с прицепом в Египте.
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