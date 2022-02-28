В Минобороны заявили о господстве авиации РФ над всей Украиной

ВС РФ взяли под контроль города Бердянск и Энергодар.фото: vk.com/mil--> Российские военные получили господство в воздухе над всей территорией Украины, сообщил 28 февраля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.