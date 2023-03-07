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Грант Уильямс смазал два штрафных за 0,8 секунды до конца 4-й четверти против «Кэвз». «Селтикс» уступили в овертайме

Грант Уильямс смазал два штрафных за 0,8 секунды до конца 4-й четверти против «Кэвз». «Селтикс» уступили в овертайме

Форвард «Бостона» Грант Уильямс упустил возможность принести команде победу в концовке основного времени матча с «Кливлендом».

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