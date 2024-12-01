Променад на льду и письмо Деду Морозу: открывается проект «Зима в Москве»

Променад по ледовой аллее, огни наряженных елок, согревающий купаж чая, хороводы со сказочными персонажами, представления профессиональных фигуристов, зимняя почта, фитнес-тренировки, соревнования по снежному дартсу — каждый сможет найти развлечение на свой вкус на мероприятиях проекта «Зима в Москве».
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