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В Кемеровской области мужчина забил отца до смерти и заявил, что тот «постоянно падал»

В Кемеровской области мужчина забил отца до смерти и заявил, что тот «постоянно падал»

В Кемеровской области избивший отца до смерти 35-летний россиянин получил 8 лет и 3 месяца колонии. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

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