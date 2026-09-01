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ИТ-эксперт Голицын: в ближайшие 10 лет ИИ начнет сам создавать продукты на фабриках

ИТ-эксперт Голицын: в ближайшие 10 лет ИИ начнет сам создавать продукты на фабриках

Российские компании в ближайшие три-пять лет начнут массово перестраивать бизнес под искусственный интеллект, а в следующем десятилетии могут появиться полностью цифровые фабрики, которые будут проектироваться с помощью ИИ и выпускать продукты, созданные алгоритмами.

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