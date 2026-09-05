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Пользователи задались целью выяснить, как много людей желает кассиру хорошего дня

Пользователи задались целью выяснить, как много людей желает кассиру хорошего дня

Многие любят возмущаться, что в кафе бариста хмурый, в аптеке фармацевт говорит сухо, а на кассе будто робот стоит.

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