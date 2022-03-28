Несчастных случаев на производстве стало меньше: сферу охраны труда обсудили в Уссурийске

Снижение производственного травматизма и количества смертей на рабочих местах — такая позитивная статистика по Уссурийску озвучена на заседании межведомственной комиссии по охране труда в понедельник, 28 марта.
Популярные статьи
- Экипажи военно-транспортной авиации ВКС России доставили более 70 тонн гуманитарного груза для мирного населения Украины
- Экипажи вертолетов Ка-52 ВКС России уничтожили ротно-опорные пункты украинских националистов
- В Удмуртии учащиеся «Школы полиции СтрИЖ» присоединились к всероссийской акции «Письмо солдату»
Свежие комментарии