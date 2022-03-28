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Несчастных случаев на производстве стало меньше: сферу охраны труда обсудили в Уссурийске

Несчастных случаев на производстве стало меньше: сферу охраны труда обсудили в Уссурийске

Снижение производственного травматизма и количества смертей на рабочих местах — такая позитивная статистика по Уссурийску озвучена на заседании межведомственной комиссии по охране труда в понедельник, 28 марта.

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