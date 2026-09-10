NEWS.ru «Начали закутываться в покрывала»: Кадыров призвал чеченок не перенимать арабский стиль в одежде, а мужчин укоротить бороды.
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Рамзан Кадыров АБСОЛЮТНО ПРАВ!!! Надеюсь, чеченцы прислушаются к его разумному мнению
Как решили эту проблему с мешками на головах в Турции - объявили всех женщин, кто носит вот это на башке, закрывая лицо СЧИТАТЬ ПРОСТИТУТКАМИ. И лица открылись)
«Не посещают мечети, БЕЗДЕЛЬНИЧАЮТ» интересно на что живут? Чечня дотационный регион…
Мусульманки за тряпками свою красоту скрывают от чужих только можно мужу смотреть, значит мужу надо по рогам настучать
Да так проще: можно за лицом и волосами не ухаживать. А балахонистая одежда позволяет и одеваться под ней неаккуратно и осанки не иметь. А в закрывающих лицо намордниках любая за красавицу сойдёт :"Гюльчатай, открой личико". Да и для ЛГБТ услужников очень удобно прятаться.
Если не красивая, можно и в паранджу закутаться!!! А по хорошему надо принять закон, как в своё время в Турции приняли. Кто носит паранджу, тот относится к древнейшей профессии. И всё, на следующий день все сняли, кроме проституток...