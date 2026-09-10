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«Начали закутываться в покрывала»: Кадыров призвал чеченок не перенимать арабский стиль в одежде, а мужчин укоротить бороды

«Начали закутываться в покрывала»: Кадыров призвал чеченок не перенимать арабский стиль в одежде, а мужчин укоротить бороды

NEWS.ru «Начали закутываться в покрывала»: Кадыров призвал чеченок не перенимать арабский стиль в одежде, а мужчин укоротить бороды.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Daddy Bo
Daddy Bo

Да так проще: можно за лицом и волосами не ухаживать. А балахонистая одежда позволяет и одеваться под ней неаккуратно и осанки не иметь. А в закрывающих лицо намордниках любая за красавицу сойдёт :"Гюльчатай, открой личико". Да и для ЛГБТ услужников очень удобно прятаться.

Профиль пользователя Ренат
Ренат

Если не красивая, можно и в паранджу закутаться!!!        А по хорошему надо принять закон, как в своё время в Турции приняли. Кто носит паранджу, тот относится к древнейшей профессии. И всё, на следующий день все сняли, кроме проституток...