Варламов потерпел 3-е поражение подряд, отбив 36 бросков «Оттавы» из 38

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 36 бросков из 38 в матче с «Оттавой» (1:2). Россиянин потерпел третье поражение подряд в текущем чемпионате НХЛ.
Популярные статьи
- Сербские болельщики принесли на Australian Open флаг России с Путиным и флаг ДНР
- Отец Джоковича позировал со зрителями, которые принесли на Australian Open флаг России с портретом Путина, и сказал «Да здравствуют русские»
- Фанаты «Зенита» выпустили видео к 79-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Клуб написал: «Благодарим всех, кто дал нам возможность жить в лучшем городе мира»
Свежие комментарии