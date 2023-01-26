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Варламов потерпел 3-е поражение подряд, отбив 36 бросков «Оттавы» из 38

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 36 бросков из 38 в матче с «Оттавой» (1:2). Россиянин потерпел третье поражение подряд в текущем чемпионате НХЛ.

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