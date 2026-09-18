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Царьград

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Путин присвоил Ольге Будиной звание заслуженного артиста России

Путин присвоил Ольге Будиной звание заслуженного артиста России

Президент России Владимир Путин удостоил актрису Ольгу Будину звания заслуженного артиста России за заслуги в культуре и искусстве.

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