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Симоньян: ВС РФ не атакуют Верховную раду, так как это культурное наследие

Симоньян: ВС РФ не атакуют Верховную раду, так как это культурное наследие

Россия до сих пор не бомбит Верховную раду, так как здание является культурным наследием. Такое заявление сделала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

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Комментарии
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m
magdoc21
Всё верно, только мы не должны  жертвовать своими сыновьями  для того, чтобы сохранить эти неодушевлённые предметы и памятники  общей культуры. Ни один памятник не стоит и капли крови  наших сыновей России. Поэтому надо бомбить   и не медлить с нашей Победой
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