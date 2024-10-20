Симоньян: ВС РФ не атакуют Верховную раду, так как это культурное наследие

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magdoc21

Всё верно, только мы не должны жертвовать своими сыновьями для того, чтобы сохранить эти неодушевлённые предметы и памятники общей культуры. Ни один памятник не стоит и капли крови наших сыновей России. Поэтому надо бомбить и не медлить с нашей Победой