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«Позорная женщина, отвратительная и мерзкая свинья». Морган — о новых оскорблениях сенатора Парагвая в адрес Мбаппе

«Позорная женщина, отвратительная и мерзкая свинья». Морган — о новых оскорблениях сенатора Парагвая в адрес Мбаппе

Известный британский журналист Пирс Морган высказался после новых расистских оскорблений сенатора Парагвая Селесте Амарильи в адрес нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе после вылета ее национальной команды с ЧМ (0:1).

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