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Не только о футболе

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  • Лена Мисько
    Вот включила я МАТЧ ТВ. А там США - Чехия. Хоккей. Я вот и думаю: а на хера его нам показывать? Раньше я бы поболела...«Аталанта» выигра...
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«Аталанта» выиграла Лигу Европы, Сафонов интересен «ПСЖ», допинг через секс у рапиристки и другие новости

«Аталанта» выиграла Лигу Европы, Сафонов интересен «ПСЖ», допинг через секс у рапиристки и другие новости

1. «Аталанта» разгромила «Байер» (3:0) в финале Лиги Европы благодаря хет-трику Адемолы Лукмана. Клуб из Бергамо выиграл первый трофей с 1963 года, а команда Хаби Алонсо проиграла впервые в сезоне.

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Комментарии
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Лена Мисько
Не знаю, что более занимательно: выход в РПЛ клуба из Дагестана или что этому клубу, оказывается, аж 97 лет.
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3 час.
Лена Мисько
ну и то... что рулит там Шамиль Газизов ;))
Ответить
3 час.
Лена Мисько
Вот включила я МАТЧ ТВ. А там США - Чехия. Хоккей. Я вот и думаю: а на хера его нам показывать? Раньше я бы поболела еще за чехов, а сейчас для меня и те, и те козлы. Вот у МАТЧа забава. Либо Безрукова обсуждать, либо недружественный хоккей показывать... Хрен поймёшь...
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2 час.

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