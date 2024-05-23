«Аталанта» выиграла Лигу Европы, Сафонов интересен «ПСЖ», допинг через секс у рапиристки и другие новости

1. «Аталанта» разгромила «Байер» (3:0) в финале Лиги Европы благодаря хет-трику Адемолы Лукмана. Клуб из Бергамо выиграл первый трофей с 1963 года, а команда Хаби Алонсо проиграла впервые в сезоне.
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