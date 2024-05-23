«Аталанта» выиграла Лигу Европы, Сафонов интересен «ПСЖ», допинг через секс у рапиристки и другие новости

Не знаю, что более занимательно: выход в РПЛ клуба из Дагестана или что этому клубу, оказывается, аж 97 лет.

Лена Мисько

Вот включила я МАТЧ ТВ. А там США - Чехия. Хоккей. Я вот и думаю: а на хера его нам показывать? Раньше я бы поболела еще за чехов, а сейчас для меня и те, и те козлы. Вот у МАТЧа забава. Либо Безрукова обсуждать, либо недружественный хоккей показывать... Хрен поймёшь...