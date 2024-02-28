Боец ВС РФ Бугримов предотвратил диверсию ВСУ с БПЛА в зоне СВО

Российский военнослужащий, рядовой Сергей Бугримов предотвратил диверсию боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), планировавших нанести удар по объектам ВС РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии