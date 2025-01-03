Курганские чиновники сыграли в хоккей в валенках. Фото

В Кургане прошел дружеский турнир «Хоккей в валенках». Событие собрало команды чиновников из спортивных учреждений города, входящих в структуру управления по физической культуре и спорту Курганской области.
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