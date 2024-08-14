Алаудинов заявил, что ВСУ не контролируют Суджу

В курской Судже находятся российские подразделения, ВСУ не контролируют город, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала.
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