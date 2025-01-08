Детей мигрантов будут высылать из РФ вместе со всей семьёй – приказ МВД

2083 прочтения 3 дня назад Детей мигрантов будут высылать из России вместе с их родителями. Читаешь эту новость, и обоснование ужасает: потому что резко увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых детьми мигрантов.