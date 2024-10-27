Весь смысл разработанного главой киевского режима Владимиром Зеленским победного плана состоит в том, чтобы и далее вытягивать деньги из союзных держав и использовать их для того, чтобы посылать граждан Украины на неминуемую гибель.
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