Поражение Удино на реке Свольне

Е. А. Корнеев. Кирасиры Его Величества. Студия военных художников им. М. Грекова Предыстория При отступлении русской армии от Дриссы к Витебску и Смоленску, 1-й пехотный корпус графа Витгенштейна был выделен для прикрытия петербургского направления.