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«Продолжаем наблюдение»: в России выявили новый геновариант коронавируса NB 1.8.1

«Продолжаем наблюдение»: в России выявили новый геновариант коронавируса NB 1.8.1

Четыре случая заражения новым геновариантом коронавируса NB 1.8.1 зафиксированы в России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, уточнив, что вирус ранее циркулировал в Китае, Азии, Индии и США.

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