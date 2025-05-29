Россиянам напомнили о новом законе для защиты от мошенников

Юрист Хаминский: Новый закон о защите от мошенников вступит в силу в РФ 1 июня Юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что новый закон, направленный на защиту граждан от мошенников, вступит в силу в России с 1 июня.
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