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Внезапно! Евгений Петросян публично раскритиковал Владимира Соловьева

Внезапно! Евгений Петросян публично раскритиковал Владимира Соловьева

Евгений Петросян очень любит Владимира Соловьева и смотрит его передачи. Однако в последнее время он стал не сильно доволен тем, что происходит на его шоу.

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