США как третья сторона конфликта

На днях госсекретарь США дал удивительно точную оценку происходящему. Отвечая на вопрос, в чем проблема заключения мирного соглашения по украинскому конфликту, он сказал: «Основная проблема на Украине заключается в том, что Россия хочет того, чего у неё сейчас нет и на что она не имеет права, а Украина хочет того, что не может вернуть военным путём».