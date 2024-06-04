Украинцы, вас накормили враньем. Война надолго – экс-представитель НАТО

Жители Украины столкнулись с тяжелой ситуацией и затяжной войной, в котором погибнет много людей. Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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