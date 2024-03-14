Моддер выпустил собственный ремастер оригинальной Dark Souls 2 с улучшенной граф...

Моддер выпустил собственный ремастер оригинальной Dark Souls 2 с улучшенной графикой — скриншотыМоддер с ником fromsoftserve выпустил собственный ремастер Dark Souls 2, выполненный в виде масштабного мода для оригинальной версии игры.
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