Более 20 дронов ВСУ полетели в Ростовскую область

Атака затронула Таганрог, Гуково и восемь соседних районов. В результате падения обломков одного из БПЛА в Кагальницком районе произошло возгорание на поле с озимой пшеницей, однако пожар был быстро локализован.
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