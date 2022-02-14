Расстреливать бездомных собак призвал депутат в Карелии

Сергей Андруневич выдвинул предложение отстреливать безнадзорных животных В понедельник, 14 февраля, на заседании парламентского комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии обсуждался вопрос о ситуации с бездомными собаками.
Сергей Андруневич выдвинул предложение отстреливать безнадзорных животных В понедельник, 14 февраля, на заседании парламентского комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии обсуждался вопрос о ситуации с бездомными собаками.
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